Incidente sul mezzo agricolo: un uomo denunciato per lesioni colpose

Per il reato di lesioni personali colpose è stato denunciato in stato di libertà un 27enne di Santi Cosma e Damiano. I carabinieri hanno accertato che il giovane aveva consentito l'utilizzo del proprio mezzo agricolo ad un'altra persona che durante la manutenzione del veicolo è rimasta incastrata nella fresa. La vittima dell'incidente ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, che hanno sottoposto il mezzo agricolo a sequestro mettendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria.