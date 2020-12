Cane rimane incastrato in una ringhiera: salvato da una squadra di vigili del fuoco

Un cane incastrato in una ringhiera di un'abitazione. E' successo nel comune di Santi Cosma e Damian, in via Circonvallazione Ferrara, dove ieri, 7 dicembre, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il personale ha preso subito atto di cosa era accaduto: dalla situazione che si è presentata davanti alla squadra sembrava che l'animale fosse ormai fermo in quello stato da qualche giorno. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto immediatamente a contattare il proprietario del terreno che ha spiegato di non esserti accorto di nulla perchè non era il proprietario del cane.

Dopo poco tempo e con operazioni delicate, utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamico, per non recare ulteriori problemi al povero animale già debilitato, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo al veterinario trasferendolo nelle clinica per gli accertamenti del caso.