Rintracciati e denunciati i ladri di attrezzi agricoli, refurtiva restituita alla proprietaria

Avevano messo a segno un furto portando via utensili agricoli da un magazzino adiacente l’abitazione di una 57enne a Santi Cosma e Damiano un paio di giorni fa.

Ieri i carabinieri della locale stazione al termine di un’indagine mirata hanno identificato e denunciato gli autori del colpo: si tratta di un 52enne e un 23enne residenti a Giuliano in Campania in provincia di Napoli. L’accusa nei loro confronti è di furto aggravato in concorso.

I militari hanno anche recuperato la refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria.