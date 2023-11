Scuole chiuse a Itri in seguito alla rilevazione di un caso di scabbia. A deciderlo il sindaco Giovanni Agresti che ha firmato l’apposita ordinanza che ha valenza nella giornata di oggi, venerdì 17 novembre, per consentire gli interventi di sanificazione.

Il provvedimento è arrivato dopo la segnalazione, come si legge, di un caso di scabbia e in conseguenza della “necessita a titolo precauzionale di procedere alla santificazione, per messo di ditta specalizzata, dei plessi scolastici di ogni ordine e grado”. Interventi che “costituiscono un fattore fondamentale nella gestione degli ambienti ad alta frequentazione, al fine di escludere eventuali trasmissioni e/o contagi”.

Per questo, si legge ancora nell’ordinanza, si è ritenuto opportuno adottare “ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici” appunto per consentire la “sanificazione dei locali al fine di garantire la salute del personale docente e non docente e degli studenti”.

Con il provvedimento, quindi, il sindaco di Itri Agresti ha disposto la chiusura di tutti i plessi di ogni ordine e grado, vale a dire le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e l’istituto agrario.