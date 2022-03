Tragedia a Scauri, ragazza di 18 anni si toglie la vita in casa

Una ragazza di appena 18 anni si è tolta la vita domenica sera a Scauri (Minturno). Una tragedia consumata nella propria abitazione. Secondo le informazioni raccolte, la ragazza si è chiusa nella sua stanza e si è tolta la vita impiccandosi.

La morte della giovane ha sconvolto l'intera comunità di Scauri, la famiglia, gli amici e i compagni di scuola. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il caso è affidato ai carabinieri, ma al momento sembra che non ci fossero segnali che lasciassero presagire la tragedia. "E’ un giorno molto triste per la nostra comunità, uno di quei giorni che si porta dietro una sofferenza indicibile, un enorme sgomento, amare riflessioni, qualche lacrima, e il desiderio di stringere a se gli affetti più profondi. Signore dona loro la forza di continuare a vivere", è il post che da ieri compare sul profilo Facebook del sindaco Gerardo Stefanelli.