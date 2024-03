Scritta volgare sul muro esterno della scuola in centro: “Uno sfregio alla città”

“Un gesto offensivo e gravissimo”: ferma condanna da parte dell’amministrazione comunale per l’atto vandalico alla scuola elementare Elisabetta Fiorini nella centralissima via Roma a Terracina. Una scritta volgare è comparsa sul muro esterno del plesso che si trova nel cuore della città e che subito è stata fatta rimuovere.

La scoperta è stata fatta nella giornata di domenica 10 marzo e subito, dopo la segnalazione, sono intervenuti il sindaco Francesco Giannetti e gli assessori alle Politiche Scolastiche Sara Norcia e ai Lavori Pubblici Claudio De Felice che hanno attivato gli uffici che hanno provveduto alla pulizia del muro e all’immediata rimozione della scritta.

“Condanniamo fermamente l’atto vandalico, un gesto offensivo e gravissimo nei confronti dell’intera cittadinanza, ancor più spregevole perché realizzato sul muro di una scuola e in pieno centro cittadino - hanno dichiarato Giannetti, Norcia e DE Felice -. La nostra priorità è stata quella di rimuovere immediatamente questo sfregio nei confronti della Città, e ringraziamo il geometra Troccoli dell’Ufficio Tecnico che nonostante la giornata festiva di domenica ha provveduto alla rimozione di parte della scritta, completata poi nella giornata di ieri, per tutelare i bambini che la mattina avrebbero fatto il loro ingresso a scuola”.

Ora la Polizia Locale è al lavoro grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili del “deprecabile gesto che non è tollerabile in alcuna società civile”, hanno concluso dal Comune.