Lavori non autorizzati: scatta un secondo decreto di sequestro su un terreno di Sermoneta

Lo scorso 14 aprile i carabinieri della stazione di Sermoneta sono intervenuti in un terreno coltivato a oliveto poco distante dal centro storico del paese. Da qualche giorno infatti nell'area si notava la presenza di grossi mezzi cingolati per movimento terra. L'area era completamente recintata da un muro antico e all'interno i militari hanno scoperto un'attività di sbancamento e terrazzamento del terreno con la rimozione di grandi massi di roccia calcarea. Lavori questi, vietati in una zona di pregio storico e ambientale.

Per interrompere gli interventi, finalizzati verosimilmente a realizzare un'attività agricola, i militari avevano posto sotto sequestro un’area di circa 3000 mq, proprio in ragione dei vincoli paesaggistico e idrogeologico e in considerazione della mancanza delle previste autorizzazioni. Un'attività concordata dalla Procura della Repubblica di Latina che ottenne la convalida e la conseguente emissione di un decreto di sequestro da parte del Gip. Il provvedimento di sequestro era stato però impugnato davanti al tribunale del Riesame e lo scorso 20 giugno fu ordinato il dissequestro dell'area.

La procura di Latina in questi mesi ha però ritenuto necessario procedere a ulteriori accertamenti che hanno ora portato a un secondo decreto di sequestro emesso dal gip del tribunale del capoluogo.