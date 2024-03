Telefona al medico annunciando il suicidio, lui chiama i soccorsi e lo fa salvare

Ha mandato un messaggio al suo medico dell'ospedale Goretti e gli ha annunciato la sua volontà di togliersi la vita. Un uomo di Sermoneta è stato salvato proprio grazie al dottore e all'intervento tempestivo dei carabinieri. Tutto è accaduto nella mattinata di domenica 24 marzo, quando il medico dell'ospedale di Latina ha ricevuto il messaggio di un suo assistito e ha subito contattato le forze dell'ordine fornendo l'indirizzo di residenza del paziente, nel comune di Sermoneta.

I carabinieri della stazione del paese si sono quindi precipitati nell'appartamento, riuscendo a entrare solo con l'ausilio dei vigili del fuoco. Una volta all'interno hanno trovato il ragazzo riverso a terra e privo di sensi a causa di una massiccia assunzione di psicofarmaci. Il giovane è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al nosocomio di Latina in codice rosso, ma non in pericolo di vita.