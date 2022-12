Giovane trovato con un chilo di cocaina sotto la sella dello scooter

Oltre un chilo di droga sequestrato e due giovane arrestati gravemente indiziati di reati legati allo spaccio di stupefacenti: questo il bilancio di due operazioni condotte dagli investigatori del commissariato Anzio-Nettuno che mantiene alto l’impegno e il controllo su tutto il litorale.

Un chilo di cocaina nella sella dello scooter

A finire in manette ad Ardea è stato un ragazzo di 26 anni sottoposto ad un controllo da parte della polizia. Nel corso della perquisizione condotta a bordo del suo scooter che era stato parcheggiato in via Elena, sotto la sella gli agenti hanno scoperto un panetto con circa un chilo di cocaina. Inoltre sono stati sequestrati 910 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Arrestato il giovane è stato portato nel carcere di Velletri su disposizione dell’Autorità Giudiziaria: il giudice per le indagini preliminari ha emesso nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sequestrati altri due etti di cocaina

Nel corso di un’altra operazione, questa volta nella frazione di Lavinio ad Anzio, gli agenti hanno arrestato un uomo di 46 anni. Questi, alla vista della polizia, ha provato a disfarsi di uno “spinello”. Sottoposto a controllo, nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 183 grammi di cocaina sequestrati insieme al materiale per il confezionamento e tre bilancini di precisione. Dopo la convalida per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.