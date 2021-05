Agente della polizia locale aggredita a Sezze, Fp Cgil: “Un atto di violenza intollerabile”

Il sindacato interviene dopo quanto accaduto nel centro lepino: “Un gesto che non può e non deve essere tollerato”. Chiesto un incontro al commissario straordinario

Anche la Fp Cgil Frosinone Latina è intervenuta dopo l’aggressione all’agente della polizia locale di Sezze durante un controllo delle soste dei veicoli in una piazza. Nella circostanza, secondo quanto emerso, un uomo ha scagliato contro la vigilessa un bicchiere ed uno sgabello.

“Come Fp Cgil Fr Lt siamo basiti per quanto successo all’agente di polizia locale dipendente del Comune di Sezze, che nel svolgere il suo lavoro ha subito un’aggressione da parte chi non vuole rispettare le regole del vivere civile. Un atto di violenza compiuto nei confronti di chi ogni giorno vigila sul rispetto delle norme civili e delle leggi. Un gesto che colpisce tutti i lavoratori donne e uomini, che ogni giorno vigilano, indossando la divisa della polizia locale, nelle nostre città e sulle nostre strade per la sicurezza di tutti i cittadini. Un gesto che non può e non deve essere tollerato, ribadiamo con forza che l’aggressione subita dal collega, a nostro avviso, con lanci di oggetti e insulti verbali, durante lo svolgimento del servizio a cui assegnata, è e resta, un atto di violenza intollerabile”.

Per questo il sindacato ha chiesto al commissario straordinario di Sezze di essere convocato, per un confronto e per “condividere il percorso dell’erogazione dei servizi alla cittadinanza da parte dell’Ente, tutelando i dipendenti del Comune di Sezze che hanno e continuano, a fornire servizi a tutti i cittadini della città ogni giorno con serietà e professionalità. Nell’attesa di essere convocati dal Commissario, chiediamo che venga presa una posizione dall’Amministrazione nei confronti di chi si rende o si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti di tutti i colleghi della polizia locale e dei dipendenti comunali, di garantire loro di lavorare in sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni”.