Rissa in un bar, un uomo prende una pistola e spara in aria

Una rissa scoppiata in un bar di Sezze tra alcuni giovani del posto e altri di nazionalità albanese. Poi un colpo di pistola esploso in aria e il panico fra i presenti. L'episodio risale alla sera del 25 febbraio scorso. E ora per un 29enne è arrivato un Daspo urbano e una denuncia per violazione della normativa sulle armi da fuoco, minaccia, rissa, esplosioni pericolose.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 29enne aveva partecipato quella sera a una violenta rissa scoppiata nel locale, che aveva visto fronteggiarsi un gruppo di giovani di Sezze e un altro composto da stranieri di nazionalità albanese. Proprio durante la colluttazione il 29enne aveva afferrato una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, esplodendo un colpo in aria e seminando il panico fra gli avventori del bar. Successivamente il giovane si era presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri consegnando l'arma utilizzata e fornendo la sua versione dei fatti.

E' stato dunque denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria e, dopo un'attenta valutazione degli atti indagine, il questore ha emesso a suo carico anche un Daspo urbano che dispone il divieto di frequentare locali pubblico o aperti al pubblico, pub, bar, ristoranti e locali di intrattenimento come discoteche.

