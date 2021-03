Approfitta di una discussione per rubare un telefono: rintracciata e denunciata

E' successo a Sezze. I militari della stazione locale hanno identificato e denunciato la donna per furto con strappo

Ha avvicinato la sua vittima mentre era in auto e approfittando di un'animata discussione ha rubato un telefono cellulare. E' accaduto a Sezze, dove i carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà una cittadina albanese di 41 anni accusata di furto con strappo.

Come ricostruito dai militari, si era avvicinata a una donna di 47 anni che era in macchina insieme a un uomo. La 41enne ha cominciato una discussione proprio con l'uomo per un presunto debito di lavoro e poi ha strappato repentinamente dalle mani della vittima il telefono allontanandosi infine a bordo della propria vettura. I carabinieri sono riusciti ad identificare e rintracciare la responsabile.