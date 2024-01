Insulti sessisti all'arbitra: squalificati allenatore e preparatore atletico

Insulti sessiti all'arbitra. E' accaduto nei giorni scorsi al termine di una partita di calcio di prima categoria laziale, sul campo Cesarino Tornesi di Sezze Scalo. Ad affrontarsi in squadra la Setina e il Cisterna Calcio. Ad arbitrare l'incontro era Martina Caponera, classe 2000, appartenente alla sezione di Frosinone, oggetto di oggese sessiste per alcune decisioni prese durante la partita non gradite alla squadra di Sezze.

Per queste ragioni l’allenatore e il preparatore atletico della Setina sono stati squalificati dal giudice sportivo della Figc rispettivamente fino al 26 aprile e al 31 maggio. Nella comunicazione ufficiale il giudice sportivo motiva così il provvedimento emesso a carico del preparatore atletico della squadra: “Ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessista. Alla notifica dell'espulsione reiterava le offese, aggiungendo frasi blasfeme, sia uscendo dal recinto di gioco che da fuori dello stesso”. Questa invece la motivazione per l'allenatore, squalificato fino al 26 aprile: “Al termine della gara entrava minacciosamente nello spogliatoio arbitrale e - si legge nella nota ufficiale - rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessiste al direttore di gara. Persisteva in tale comportamento anche fuori dallo spogliatoio e doveva poi essere allontanato”.