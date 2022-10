Coppia di escursionisti dispersa sul monte Meta: salvata nella notte dopo ore di ricerche

Erano saliti per un'escursione sul monte Meta, nel comune di Picinisco, in provincia di Frosinone, ma avevano poi fatto perdere le loro tracce. Una coppia di 50enni di Latina è stata ritrovata intorno alla mezzanotte, dopo molte ore di ricerche condotte dagli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

Come riporta Frosinone Today, i due escursionisti provenienti dal territorio pontino si erano addentrati sulla montagna ma non sono poi più riusciti a tornare a valle probabilmente per aver perso l'orientamento. I due hanno dunque lanciato l'allarme e si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è stato inviato un elicottero dei vigili del fuoco da Roma che, non senza difficoltà a causa di una fitta nebbia che era calata in serata sulla montagna, è poi riuscito a localizzare la coppia, recuperata via terra dal personale dei vigili del fuoco. Per fortuna entrambi non sono risultati feriti e a tarda notte hanno potuto fare ritorno a casa.