Scivola sul Sentiero Nardi e si ferisce, escursionista soccorso con l’eliambulanza

E’ stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere un uomo di 54 anni che caduto sul Monte Semprevisa si è ferito. E’ accaduto oggi, sabato 17 giugno, quando si è messa in moto una vera e propria tank force per i soccorsi a cui hanno preso parte sia gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lazio che i vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso, durante l'ascesa alla vetta l'escursionista originario di Erice, nella provincia di Trapani, è scivolato sul Sentiero Nardi procurandosi una lacerazione alla fronte. A causa delle sue condizioni, era impossibilitato a proseguire autonomamente.

Vista la rilevanza sanitaria dell'intervento è stata attivata prontamente l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lazio, il medico e l'infermiere del 118, mentre le squadre di terra del Cnsas già presenti sul territorio per un presidio avanzato, hanno fornito supporto durante l'intera operazione di soccorso.

L’intervento è stato tempestivo e ha permesso di raggiungere subito l'escursionista assistito dal personale che, valutate le sue condizioni, ha fornito le prime cure necessarie sul posto. Successivamente, il 54enne è stato imbarellato e trasportato in elicottero all'ospedale di Latina per ulteriori accertamenti.