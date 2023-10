Salvati due rocciatori in difficoltà sulla Montagna Spaccata

Due rocciatori sono stati soccorsi ieri, 30 ottobre, a Gaeta, sulla Montagna Spaccata. Si tratta di due giovani che si trovavano in difficoltà e che hanno allertato i soccorsi.

Entrambi sono stati recuperati dal personale a bordo dell'elicottero Drago 140 del reparto di volo dei vigili del fuoco di Ciampino. Le operazioni sono state però coordinate via terra dalla squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta e via mare da un gommone della sezione navale di Gaeta. Per la manovra di recupero è stata necessaria una calata dal verricello di circa 301 piedi, pari a 92 metri. Sul posto sono accorse, per le rispettive competenze, anche la Capitaneria di porto e i guardiaparco.