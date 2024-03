Anziana con un grave trauma sull’isola: soccorso d’urgenza notturno con l’elicottero militare

E’ stato necessario un trasporto d’urgenza in elicottero per salvare la vita sull’isola di Ponza a una donna di 82 anni con un grave trauma e bisognosa di cure urgenti. Un’intervento, reso difficoltoso a causa della scarsa visibilità e dalla pioggia intermittente, che ha visto impegnato un mezzo aereo dell’Aeronautica militare, un HH-139A dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare.

L’intera missione di soccorso è stata condotta grazie all’uso di speciali visori notturni, Night Vision Goggles, che permettono agli equipaggi di volo di operare anche con scarse condizioni di luce, e che si è conclusa solo nella tarda serata.

I fatti ieri, venerdì 1 marzo. La richiesta di attivazione è giunta dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività. L’equipaggio dell’elicottero militare in prontezza d’allarme è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare e si è diretto dapprima a Latina dove è stata prelevata una equipe medica specializzata dell’ospedale Santa Maria Goretti, necessaria per assistere la paziente durante il volo. Successivamente l’elicottero ha raggiunto l’isola di Ponza, è atterrato sulla piazzola Santa Lucia dell’isola e una volta a terra la donna è stata caricata a bordo, messa in sicurezza e trasportata con urgenza verso l’aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Una volta atterrati, la paziente è stata trasferita a bordo di una ambulanza al Goretti per le necessarie cure mediche, mentre l’elicottero ha fatto rientro su Pratica di Mare per riprendere la prontezza d’allarme.