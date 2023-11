Un uomo in gravi condizioni sull’isola, soccorso e trasportato d’urgenza a Latina con l’elicottero militare

Momenti di paura sono stati vissuti nella serata di lunedì 27 novembre sull’isola di Ponza dove si è reso necessario un soccorso d’urgenza con l’elicottero dell’Aeronautica militare. L’intervento del mezzo aereo HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare si è concretizzato sulla Ponza – Latina e ha consentito il trasporto sanitario urgente di un uomo di 54 anni in gravi condizioni di salute.

Come accade in questi casi, la richiesta di attivazione è giunta dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (in provincia di Ferrara) che ha tra i propri compiti proprio quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività.

L’equipaggio dell’elicottero militare è subito decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare e si è diretto presso l’ospedale di Latina dove è stata prelevata una equipe medica specializzata. Successivamente ha raggiunto l’isola di Ponza dove il paziente è stato caricato a bordo e trasportato con urgenza a Latina. Una volta atterrati presso il capoluogo pontino l'uomo è stato trasferito a bordo di una ambulanza ed è stato successivamente trasferito presso una struttura sanitaria per le necessarie cure mediche.