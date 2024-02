Villetta come “deposito” della droga: trovati 87 chili di hashish in casa di una coppia

Maxi sequestro di droga, circa 100 chili, da parte della polizia che nell’ambito di una brillante operazione ha anche arrestato tre persone, un italiano di 23 anni e un uomo e una donna originari dell’Ecuador rispettivamente di 31 e 29 anni, gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente

Così è stato inflitto un duro colpo all’attività di spaccio nelle cittadine di Ardea e Marina di Cerveteri. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Viminale.

I poliziotti, appresa la notizia della presenza di un giovane di circa 23 anni che vive in località Cerenova a Marina di Cerveteri e dedito a svolgere una fiorente attività di spaccio, hanno approntato una serie di servizi di osservazione in quella zona. Dopo aver visto il ragazzo uscire di casa e salire a bordo di un’auto, gli agenti hanno deciso di seguirlo a distanza notando che, in diverse occasioni, si era fermato ad Ardea parcheggiando all’interno del corsello di una villetta della zona.

Lo scorso 24 febbraio il blitz; il giovane dopo aver raggiunto la villetta ed aver effettuato una breve sosta ha ripreso la corsa per poi essere fermato al casello di Orvieto dalla polizia stradale intervenuta dopo essersi accordata con gli uomini del commissariato di via Farini. Ritenendo verosimile che all’interno della villetta di Ardea fosse nascosta della droga, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. Il giovane 23enne infatti è stato trovato in possesso di un telecomando necessario per fare accesso all’interno della villetta e anche delle chiavi necessarie ad aprire la grata di sicurezza e la porta di ingresso.

Una volta all’interno sono stati identificati i due ecuadoriani che hanno riferito agli agenti di essere i proprietari dell’abitazione. L’unità cinofila ha segnalato una stanza che aveva la porta chiusa e che è stata aperta con un'altra chiave rinvenuta sempre nella disponibilità del 23enne. All’interno sono stati rinvenuti 87 chili di hashish, 740 grammi di cocaina rosa, circa 8 grammi di cocaina bianca, oltre a materiale per il confezionamento. Successivamente è stata perquisita anche la casa del 23enne a Cerenova dove sono stati rinvenuti circa 6 chili di hashish, oltre a 14 chili di marijuana e 124 grammi di wax.

I tre sono stati quindi arrestati. In sede di udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri ha convalidato l’operato dei poliziotti.