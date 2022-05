Carabinieri nella piazza di spaccio, 50enne trovato con oltre un etto di cocaina: arrestato

Fermato per un controllo dai carabinieri è stato trovato in possesso di oltre un etto di cocaina: un uomo di 50 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato nel corso di un servizio dei militari della Stazione di Pomezia.

Il 50enne è stato notato dai carabinieri mentre di notte, con fare sospetto, usciva da un condominio situato in una nota piazza di spaccio ed è stato fermato per un controllo. A causa della sua agitazione e delle giustificazioni poco credibili circa la sua presenza, è stato sottoposto a perquisizione venendo trovato in possesso di un involucro contenente 118 grammi di cocaina. Il 50enne, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed in seguito giudicato dinanzi al Tribunale di Velletri con il rito direttissimo in cui è stato convalidato l'arresto.