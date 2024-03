Pusher sull’auto a noleggio: nel marsupio nasconde dosi di cocaina da spacciare

Fermato e trovato in possesso di dosi di cocaina pronte da spacciare: un giovane di origini albanesi di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pomezia. L’operazione è scattata nell’ambito di normali controlli per contrastare i reati in materia di stupefacenti e in generale la criminalità diffusa.

I militari dell’Aliquota Radiomobile erano impegnati in un servizio perlustrativo quando mentre stavano passando sul lungomare delle Sirene hanno notato il giovane alla guida di un'auto a noleggio e che alla loro vista ha subito cambiato direzione. Un gesto che ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo approfondito.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di trovare, nascoste nel suo marsupio, 15 dosi di cocaina e la somma contante di 535 euro, ritenuti il provento della pregressa attività di spaccio.

Il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Pomezia e successivamente presso le aule del Tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto. La droga e il denaro sono stati sequestrati.