Controllati dai carabinieri, nascondevano droga in auto

Controllati sono stati trovati in possesso di droga: è accaduto ad Aprilia dove i carabinieri hanno denunciato due persone residenti in città. Il servizio nella serata di domenica 17 dicembre quando i due sono stati rintracciati in strada mentre erano a bordo della vettura di proprietà di uno di loro. Nel corso degli accertamenti e delle perquisizioni operate dai militari della locale Stazione sono stati rinvenuti 30 grammi di hashish.

Sempre per reati in materia di droga, invece, a Itri è stato arrestato un uomo di 46 anni. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa nei suoi confronti per l’espiazione di una pena definitiva di 2 anni 2 e 8 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi sottoposto alla detenzione domiciliare nella propria abitazione.