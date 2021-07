Occupazione abusiva: sequestrati ombrelloni e attrezzature sulla spiaggia di Sperlonga

Contrasto alle occupazioni abusive di arenile a Sperlonga, da parte della guardia costiera di Gaeta. Il servizio ha visto impegnati nella giornata di oggi, sabato 31 luglio, militari e mezzi navali in stretta sinergia con il personale della stazione dei carabinieri.

Le attività hanno portato ad accertare in località Lago Lungo, nel comune di Sperlonga, la presenza di 60 ombrelloni, 42 sedie e 20 aste già posizionati dalle prime ore del giorno, senza alcuna presenza di bagnanti e pronti per l’utilizzo da parte di eventuali avventori. Di fatto un vero e proprio stabilimento balneare con un’occupazione di area demaniale marittima di circa 250 metri quadrati, interdetta all'utilizzo libero e gratuito da parte della collettività.

Si tratta di un illecito che limita di fatto l’uso delle spiagge libere, dove spesso noleggiatori abusivi occupano l’arenile libero, posizionando le proprie attrezzature balneari ancor prima dell’arrivo dei bagnanti oppure lasciando gli arredi da spiaggia durante la notte in modo da poter occupare i posti migliori per il giorno seguente. Una pratica utilizzati anche da tanti villeggianti e campeggiatori del litorale.

Durante le operazioni di sequestro, rimozione e affidamento delle attrezzature a ditta comunale per la successiva custodia e deposito, sono stati numerosi i bagnanti intervenuti per ringraziare gli operatori. Non sono mancati curiosi che però non hanno reclamato la proprietà delle attrezzature sottoposte a sequestro probabilmente per evitare le conseguenze previste dalla normativa vigente.