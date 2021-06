Tenta il furto in farmacia, scoperto abbandona i soldi: 32enne denunciato

Ha tentato il furto in farmacia, ma una volta scoperto ha abbandonato i soldi. Un giovane di 32 anni del posto è stato denunciato dai carabinieri a Priverno. A lui i militari del locale Comando Stazione sono arrivati a conclusione di tempestive attività investigative che hanno permesso la sua identificazione.

Nella mattinata di ieri, martedì 22 giugno, secondo quanto riferito dall’Arma, il 32enne all’interno dello studio di una farmacia del centro si è impossessato di una busta al cui interno erano custoditi 270 euro in contanti. Sorpreso dal personale della farmacia mentre era in azione, ha desistito e riposto la busta all’interno del cassetto. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.