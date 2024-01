Scassinano il minimarket con un “piede di porco”, ma un passante fa saltare i loro piani

Tentato furto aggravato in concorso: questa l’accusa nei confronti di un 47enne e una 59enne arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Pomezia dopo aver cercato di mettere a segno un furto scassinando il minimarket con un “piede di porco”.

Tutto è andato in scena alcune notti fa con protagonisti l’uomo e la donna, entrambi con numerosi precedenti e la 59enne indagata anche per evasione. La donna, che stava già scontando una pena ai domiciliare, in violazione del provvedimento aveva raggiunto con il 47enne il minimarket del centro di Pomezia e insieme, con un “piede di porco” e diversi altri arnesi, avevano danneggiato la saracinesca del locale.

A notarli un passante che insospettito ha deciso di contattare il 112 consentendo un rapido intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile che si trovava poco distante. I militari sopraggiunti hanno bloccato i due e li hanno arrestati. L’arresto è stato convalidato a seguito del rito direttissimo che si è svolto presso il Tribunale di Velletri.