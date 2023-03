Follia all'esterno dell'ospedale: rincorre il padre con una roncola e lo minaccia di morte

Ha rincorso il padre brandendo una roncola e minacciandolo di morte. Ma quello accertato dai carabinieri non è che l'ennesimo episodio violento subito da una famiglia di Sonnino, l'ultimo di una lunga serie.

Accogliendo la denuncia della vittima i militari hanno infatti verificato che le aggressioni e i maltrattamenti andavano avanti ormai da mesi. Nell'ultima circostanza, risalente ai giorni scorsi, il figlio, un ragazzo di 23 anni già noto alle forze dell'ordine, ha impugnato una roncola e ha rincorso il genitore minacciando di ammazzarlo. Tutto è avvenuto all'esterno dell'ospedale Fiorini di Terracina e sul posto è stato necessario l'intervento delle pattuglie dei carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia.

Nei confronti del ragazzo, come disposto dal pubblico ministero di turno, è scattato l'arresto con la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia.