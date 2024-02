Un'auto finisce nel canale: due ragazzi si lanciano e salvano la ragazza alla guida

Incidente ieri sera, 17 febbraio, a Terracina, lungo l'Appia. Una ragazza a bordo di un'auto è finita nel canale Pio VI, ma è stata salvata da due soccorritori. Dopo l'episodio il sindaco Francesco Giannetti ha deciso di ringraziare pubblicamente e ufficialmente i due ragazzi.

"Quanto accaduto ieri sera, all'ingresso della città, poteva essere una tragedia - ha dichiarato - E se non lo è stata lo dobbiamo soprattutto al grande coraggio di Livio e Giovanni, agente scelto di polizia in servizio alla polizia postale di Latina. Senza alcuna esitazione e senza perdere un attimo, Livio si è lanciato nel canale incurante di tutto, seguito poi da Giovanni, e tutti e due hanno soccorso la giovane occupante dell'auto, che nel frattempo affondava. La ragazza sta bene".

Un ringraziamento all'encomiabile lavoro di tutti i soccorritori immediatamente intervenuti, vigili del fuoco, polizia, polizia stradale e sanitari del 118, ma ancora di più a loro, Livio e Giovanni, perché hanno salvato una vita mettendo in pericolo le loro - ha aggiunto il sindaco di Terracina - Un gesto di enorme coraggio, lo ripeto, e per tutti noi un potente messaggio di umanità e di speranza. Insieme al presidente del Consiglio comunale stiamo attivando quanto necessario perché ricevano il giusto e meritato riconoscimento e perché vengano al più presto ricevuti presso la sede del palazzo comunale per un encomio solenne. Grazie, l’intera comunità vi è grata".