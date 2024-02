Rapina la compagna e la ricatta con un video hard

Arrestato per stalking, rapina e lesioni ai danni della compagna. L'uomo aveva sottratto il cellulare alla fidanzata e l'aveva poi minacciata di diffondere in rete dei filmati che ritraevano la coppia in atteggiamenti intimi. I fatti sono risalgono al 2019, commessi nel parcheggio di un supermercato di Terracina.

Ora i carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione a un ordine di arresto a carico del responsabile, un 56enne di Terracina, emesso dalla Corte d'appello di Roma. L'uomo deve infatti scontare 5 anni, due mesi e 26 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 2mila euro.