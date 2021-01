Sorpreso a spacciare hashish a un minorenne, in casa altre dosi: un arresto a Terracina

Un arresto in flagranza di reato a Terracina per spaccio di droga. I carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm hanno arrestatoun 22enne del posto, sorpreso, nel corso di un servizio di controllo del territorio, dopo aver ceduto a un minorenne due dosi di hashish. Lo stupefacente è stato recuperato subito dopo e i carabinieri hanno fatto scattare una successiva perquisizione in casa del pusher.

L'accertamento ha consentito di trovare altri 45 grammi della stessa sostanza, suddivisi in diversi pezzi, oltre a materiale per taglio e confezionamento delle dosi. Tutto il materlia rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane spacciatore è stato condotto nella sua abitazione in regime di domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.