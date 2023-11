Botte e minacce con il bastone alla madre che non vuole dargli i soldi per la droga

Dopo continui episodi di violenza subiti ha deciso di rompere il silenzio e recarsi al commissariato di Terracina per denunciare tutto. Vittima è una donna del posto, maltrattata e minacciata dal figlio 34enne, ora arrestato dagli agenti di polizia del commissariato locale.

Dopo il racconto della signora, i poliziotti hanno avviato un'attività investigativa che ha consentito di ricostruire i soprusi subiti tra le mura domestiche e il clima di terrore in cui si viveva. Le indagini hanno quindi dato riscontro alla denuncia della vittima, alla quale il figlio, tossicodipendente, chiedeva continuamente denaro per acquistare stupefacenti. A ogni rifiuti esplodeva dando in escandescenza, minacciando, insultando e danneggiando gli arredi di casa. Nonostante la denuncia, la donna aveva continuato a vivere sotto il lo stesso tetto, circostanza che aveva dato origine a numerosi interventi da parte degli agenti per episodi di violenza, l’ultimo dei quali ha fatto scattare appunto l'arresto.

Il 34enne infatti, di fronte al rifiuto opposto dalla madre alla sua ennesima richiesta di soldi, l'ha minacciata impugnando un bastone, le ha lanciato addosso degli oggetti e si è scagliato anche contro la zia che era intervenuta in soccorso della sorella, minacciandola con un cacciavite. D’intesa con il sostituto procuratore di turno, l'uomo è stato ristretto in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, in seguito alla quale è stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime.