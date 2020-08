Atto vandalico a Terracina, infranta la vetrata della sede del Partito Democratico

Pesante atto vandalico la scorsa notte contro la sede del Partito Democratico di Terracina. Qualcuno ha infatti danneggiato la vetrata dei locali di via Traiano che ospitano la formazione politica.

“La sorpresa della mattina è stata questa – commenta il segretario cittadino Daniele Cervelloni postando su Facebook la foto del vetro infranto - non ci sono parole per qualificare il grave gesto. Provvederemo immediatamente ad informare le forze dell'ordine dell'accaduto ed a collaborare con loro per definire al meglio i profili dell'intera vicenda. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le forze politiche che in queste ore stanno mostrando solidarietà per l'accaduto”.

Tra i primi ad esprimere solidarietà il sindaco facente funzioni Roberta Tintari che si dice sconcertata “per un gesto grave e odioso che ha finalità intimidatorie contro chi, seppur da uno schieramento avversario, si impegna politicamente per la città. Mi auguro che le forze dell’ordine riescano a risalire presto agli autori di questo atto meschino. Non permetteremo a nessuno – conclude il primo cittadino - di inquinare il clima della campagna elettorale con gesti e intimidazioni simili”.