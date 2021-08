Controlli anti movida a Terracina: 5 bar chiusi dai carabinieri, multe per 2mila euro

Serrande abbassate per cinque giorni per le attività sanzionate dai militari nel corso di specifici servizi nei luoghi di assembramento frequentati da giovani

Hanno portato alla chiusura di 5 bar e a multe per 2mila euro i contolli anti-movida effettuato nella giornata di ieri, lunedì 23 agosto, dai carabinieri a Terracina.

Il servizio dei militari è stato volto proprio a prevenire e contrastare le violazioni commesse, in special modo durante i fine settimana, nei luoghi di assembramento frequentati da giovani, nonché al rispetto delle misure di sicurezza imposte dai protocolli previsti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Terracina con la collaborazione della Sio dell’ 8° Reggimento carabinieri Lazio di Roma e hanno interessato varie attività commerciali. Nel corso del servizio sono state contestate 5 violazioni amministrative per un totale di 2000 euro nonché la sanzione accessoria del provvedimento di chiusura per 5 giorni per 5 bar del litorale.