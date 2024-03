Molluschi senza certificazione, sequestrati 30 chili di prodotti ittici

Nuovo servizio di controllo del territorio nell’ambito di “Alto Impatto” nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 marzo 2024, a Terracina. In azione i carabinieri del Comando provinciale unitamente a quelli del Nas, del Nil, e ad un’unità di volo del Nucleo elicotteri carabinieri di Roma Urbe, in coordinamento con la Questura di Latina, la Guardia di finanza e la polizia locale di Terracina.

Le verifiche da parte delle forze dell’ordine hanno portato alla denuncia da parte degli uomini del Nas della titolare di un’attività commerciale, per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per la mancata redazione del documento di valutazione rischi: è stata dunque disposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, con relative sanzioni amministrative.

Al responsabile di una società ittica che vendeva prodotti della pesca sono invece state contestate violazioni per omesse procedure di autocontrollo e sono stati posti sotto sequestro amministrativa 30 chili di molluschi.

Non sono mancati controlli alla circolazione stradale nel territorio del Comune di Terracina, con 67 persone fermate e 50 autoveicoli controllati. Sono state elevate sei contravvenzioni al Codice della Strada.