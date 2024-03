Cibi senza tracciabilità: sequestrati 50 chili di prodotti tra carne, pesce, pane e dolci

Nuovo giro di controlli nella serata di venerdì 8 marzo a Terracina da parte dei carabinieri della locale Compagnia in coordinamento con la Questura, la Guardia di Finanza e la polizia locale di Terracina unitamente al personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro, Nucleo antisofisticazione e sanità.

Questi ultimi in particolare hanno individuato una serie di irregolarità: il titolare di un’attività commerciale di Terracina è stato denunciato a piede libero per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con sospensione dell’attività imprenditoriale oltre ad una multa per complessivi 2.278 euro e sanzioni amministrative per 2.500 euro. Alla medesima attività personale, gli uomini del Nas hanno contestato la sanzione amministrativa per mancato rispetto degli obblighi in materia di rintracciabilità, per complessivi 1.500 euro e posto sotto sequestro circa 50 chili di alimenti (prodotti carnei, ittici, dolciari, pane) privi di tracciabilità del valore di 1.000 euro.

Pesanti contravvenzioni anche ad titolare di un’altra attività commerciale di Terracina sanzionato per l’inottemperanza alle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e all'obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni oltre che per la violazione delle norme inerenti la tenuta delle apparecchiature di controllo alcolemico: a suo carico sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 6.800 euro.

In esito al monitoraggio della circolazione stradale, sono stati controllati 111 soggetti e 63 veicoli, elevate due multe per violazione del codice della strada per un totale di 200 euro.

Sono state controllate inoltre quattro persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari.