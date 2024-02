Ha dimenticato la borsa su una sedia all'interno di un bar lungo la Pontina, a Terracina. All'interno c'erano 100 euro in contanti, documenti e diverse carte di creditooltre a vari buoni regalo del valore complessivo di circa 700 euro.

Il ladro non si è lasciato sfuggire l'occasione e, adocchiata l'ha borsa, senza essere notato, l'ha presa e l'ha portata via. A incastrarlo però sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza installate nel bar, che sono state visionate dai carabinieri dopo la denuncia della donna che, tornata nel locale, non ha più trovato la sua borsa. I carabinieri della stazione di Terracina, insieme ai colleghi del Nor- aliquota radiomobile, sono riusciti a risalire al responsabile, un cittadino polacco residente nel comune di Anzio, e lo hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato. L'intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla signora.