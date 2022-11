Rubava i pacchi di alimenti destinati alle mense comunali: nei guai l'autista della ditta

Era un autista del servizio mensa che opera del territorio di Terracina e di altri comuni limitrofi e dallo scorso mese di ottobre si è impossessato di derrate alimentari destinate ad alcune strutture pubbliche. Il dipendente è stato scoperto dai carabinieri, che hanno effettuato un paziente servizio di osservazione. L'attività di pedinamento e monitoraggio dei movimenti ha consentito ai militari di notare che l'uomo prelevava alcune buste di alimenti destinati al confezionamento e le nascondeva nella sua auto privata.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di far scattare le perquisizioni che hanno permesso di scoprire nella sua abitazione altri pacchi di generi alimentari destinati a rifornire le mense pubbliche di Terracina. Il furto ripetuto delle derrate alimentari ha causato alla ditta un danno economico che è stato quantificato in circa 4mila euro. L'autista è stato dunque arrestato in regime di domiciliari.