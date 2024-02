Mandò in frantumi la vetrina di un negozio e rubò un registratore di cassa: minorenne finisce in comunità

Era responsabile di un furto aggravato in un negozio del centro cittadino di Terracina ed è stato collocato in una comunità. L'ordinanza è stata emessa dal tribunale per i minorenni di Roma a carico di un ragazzo di 17 anni originario di Fondi, già gravato da precedenti di polizia.

Il furto che ha portato al provvedimento risale allo scorso novembre, quando il giovane, in piena notte, aveva frantumato la vetrina di un negozio di calzature in centro e aveva poi portato via il registratore di cassa. Le indagini avviate dalla squadra anticrimine del commissariato di polizia, grazie all'analisi dei filmati dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati, avevano consentito di raccogliere elementi di prova a carico del minore che hanno poi portato la procura a chiedere al gip la misura cautelare, anche in considerazione dei precedenti. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Roma, ravvisando in effetti il concreto pericolo che il ragazzo potesse commettere altri reati analoghi, ha disposto per lui il collocamento all'interno di una comunità individuata dal Centro di giustizia minorile.