Ladri seriali di biciclette elettriche e monopattini in azione sul litorale

Rubavano biciclette elettriche e monopattini nelle località balneari del litorale pontino ma sono stati scoperti: uno è stato arrestato per furto aggravato, l'altro denunciato per concorso nello stesso reato.

A portare a termine l'operazione i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina, supportati anche da quelli della Tenenza di Fondi nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio.

Durante uno di questi controlli sull'Appia a Terracina, i militari hanno arrestato uno straniero 37ennecon qualche precedente penale: nell'auto sulla quale viaggiava c'erano due biciclette elettriche e un monopattino, anche questo elettrico, nonché attrezzi da scasso, il tutto nascosto sotto una coperta, per occultarne la visibilità. I tre mezzi sono risultati rubati poco prima a San Felice Circeo nei piazzali antistanti alcuni stabilimenti balneari. I controlli effettuati presso l'abitazione di altro un straniero, un 42enne residente a Fondi che viaggiava in auto con l'arrestato, hanno portato al ritrovamento di un'. Per lo straniero è scatata una denuncia in stato di libertà per concorso in furo. per aver concorso al medesimo reato, che vi aggi ava con l'arrestato, veniva altresi rinvenuta un'altra bici elettrica e un ulteriore batteria sempre per bici, su cui sono in corso indagini per risalire ai legittimi proprietari.

L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica è stato temporaneamente condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina mentre parte della refurtiva è stata già restituita ai proprietari.