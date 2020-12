Terracina: minaccia il marito con un coltello, interviene la polizia. Denunciata

Una donna è stata denunciata dalla polizia dopo aver minacciato con un coltello il marito. I fatti sono accaduti in un’abitazione a Terracina dove sono intervenuti gli uomini della Squadra Volante e della Squadra Anticrimine del locale Commissariato. A mettere in allerta la polizia una chiamata al 113 con cui si segnalava che un uomo di 53enne era minacciato dalla moglie con un coltello.

La coppia, già nota alle forze di polizia, spiegano dalla Questura, “recentemente ha fatto registrare l’acuirsi di acredini sfociati spesso in aggressioni reciproche”. Fortunatamente gli agenti tempestivamente intervenuti sono riusciti ad evitare il peggio. Nel corso degli accertamenti sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della donna 59enne che hanno portato alla luce pregressi episodi di maltrattamenti nei confronti del marito. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà.