Tragedia a Terracina, giovane di 18 anni muore in casa: il cordoglio

Secondo i primi accertamenti le cause del decesso sono legate ad un malore. Comunità sconvolta, il ricordo

Tragedia a Terracina che piange la prematura scomparsa di un ragazzo di 18 anni. Il dramma si è compiuto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 maggio. Secondo i primi accertamenti a causare il decesso del giovanissimo potrebbe essere stato un malore, ma il quadro sarà chiarito dall’esame autoptico che sarà svolto nei prossimi giorni.

Scattato l’allarme nella notte sono giunti nell’abitazione del 18enne i sanitari del 118 che non hanno potuto purtroppo fare nulla per salvarlo; sono arrivati poi sul posto anche i carabinieri.

La terribile notizia della morte del 18enne ha sconvolto l’intera comunità di Terracina. Tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore. Tra questi anche quello postato sulla sua pagina Facebook Liceo "Leonardo da Vinci" Terracina. “La nostra scuola è in lutto, profondo ed inconsolabile per la scomparsa di Salvatore La Rocca, studente del 4B Classico.” si legge. “Resteranno nelle nostre aule, nella nostra scuola e, soprattutto, nell’animo e nella memoria dei tuoi compagni e dei tuoi professori la tua bontà, la tua serena bonomia, la tua piena disponibilità verso gli altri, la tua serena e pacata voglia di vivere”.

Cordoglio è stato espresso anche dall’Academy Terracina Basketball. “La dirigenza, i tecnici e gli atleti vivono uno dei loro giorni più tristi” si legge nel post con cui viene ricordato il giovane come “un esempio di educazione, serietà e rispetto. Caratteristiche che lo distinguevano anche in campo sia con i compagni che con gli avversari. Una tragedia improvvisa impossibile anche solo da immaginare”.