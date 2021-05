Dal 1 giugno al 30 settembre Ztl e isola pedonale nel centro storico di Terracina

Ztl e isola pedonale nel centro storico di Terracina. L'ordinanza è stata firmata dal Comune e stabilisce l'istituzione di un'area pedonale urbana temporanea tra cia Villafranca e Corso Garibaldi fino a via Posterulla, con il divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta a partire da via Assorati fino a Piazza Tasso esclusa, dalle 20 all'una di notte, a partire dal 1 giugno e fino al 30 settembre.

La zona a traffico limitato è invece istituita, sempre dal 1 giugno al 30 settembre negli stessi orari, in Corso Garibaldi a partire dall'intersezione di via D'Annunzio fino all'intersezione di via Villafranca compresa e l'intera piazza Cipollata, comprese via Palestro e via Pastrengo e traverse vicine. Sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta, con l'esclusione dei residenti e dei titolari di attività economiche del centro storico alto in possesso di permessi di accesso alla Ztl.

Il parcheggio di via D'Annunzio, sarà riservato ai residenti nel centro storico alto dal 1 giugno al 30 settembre, dalle 20 all'una. Per tutti gli altri è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata. Tutti i permessi dei veicoli autorizzati lo scorso anno, sia per la Ztl sia per il parcheggio di via G. D'Annunzio, fermo restando la titolarità del diritto (bisogna cioè essere ancora residenti o avere l'attività economica nell'area interessata), si riterranno validi fino 30 settembre 2021. Le eventuali nuove richieste potranno essere inviate all'indirizzo email protocollo@comune.terracina.lt.it, complete della documentazione richiesta.

I provvedimenti non si applicano i veicoli di soccorso pubblico, forse dell'ordine e protezione civile.