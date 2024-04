La truffa del finto agente della polizia postale: cerca di farsi accreditare 25mila euro

Fingendosi un agente della polizia postale ha fatto credere alla vittima che bisognava intervenire per proteggere il suo conto corrente da vari tentativi di accesso e che per l’operazione era quindi necessaria la somma di quasi 25mila euro: così un uomo di 52 anni di Fondi ha tentato di truffare un 46enne che vive nella stessa città sul litorale pontino. Ma il suo piano è andato in fumo ed è stato scoperto dai carabinieri.

Le indagini sono state avviate dopo che la vittima ha presentato una denuncia querela lo scorso 15 novembre. Secondo quanto riferito, il 46enne simulando di essere un’agente della polizia postale ha tentato, attraverso artifici e raggiri, di farsi accreditare su un conto corrente postale a lui intestato la somma di 24.860 euro facendo credere alla vittima che lo spostamento di denaro era necessario per metterla in sicurezza da vari tentativi di accesso al conto corrente della vittima, da parte di ignoti. Tentativi di accesso di fatto mai avvenuti.

Le indagini condotte dai carabinieri in questi mesi hanno quindi permesso di arrivare al 42enne che è stato denunciato per tentata truffa.

A Borgo Sabotino, invece, i carabinieri hanno denunciato un giovane di 28 anni e una 21enne per truffa in concorso. I due, con artifizi e raggiri, hanno indotto in errore un gestore di telefonia al fine di trarre un ingiusto profitto, attivando ed utilizzando una connessione fibra veloce a Latina, sostituendosi a un ragazzo residente a Visione (AL).