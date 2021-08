Incassa assegni intestati al Comune di Gaeta: imprenditrice finisce agli arresti per truffa

Una truffa ai danni del Comune di Gaeta è stata scoperta dalla Guardia di finanza, che ha arrestato un'imprenditrice campana di 50 anni che opera nel commercio di auto. La donna, rintracciata a Castel Volturno.e accusata di truffa e tentata truffa ai danni di un ente pubblico e di autoriciclaggio, aveva incassato un assegno falso intestato al Comune di Gaeta.

Le Fiamme Gialle della provincia di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Potenza a conclusione di indagini coordinate dalla Procura del capoluogo lucano. Secondo la ricostruzione, fra il 2019 e il 2020, la donna aveva posto all'incasso in una banca della provincia di Potenza, cinque assegni che erano intestati al Comune di Gaeta per un valore complessivo di 240mila euro. Come riporta Caserta News, il primo degli assegni, per un importo di 50mila euro, era stato abilmente falsificato ma aveva comunque superato il primo vaglio dell'istituto di credito che aveva dunque accreditato la somma.

Sia la banca che il Comune di Gaeta, dopo aver accertato di aver subito la truffa, hanno agito per impedirne la continuazione cercando di impedire che fossero accreditati anche gli altri quattro assegni. A carico dell'imprenditrice campana, i finanzieri è scattato anche un sequestro preventivo per equivalente delle somme illecitamente sottratte.