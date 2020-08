Compra un I-phone online, 21enne vittima di una truffa: due denunciati

Giovane pontina vittima di una truffa online: sono stati i carabinieri di Ausonia, in provincia di Frosinone, a fare luce sul raggiro denunciando due persone residenti nel napoletano, un 48enne (già censito per reati contro il patrimonio) ed un 20enne (già censito per associazione mafiosa, reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti).

La truffa, come spiega FrosinoneToday, è stata compiuta tramite l’acquisto online di un I-phone X venduto a soli 250 euro.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari operanti è emerso che il 48enne era intestatario dell’utenza telefonica utilizzata per avere contatti con la vittima ed il 20enne della carta postepay evolution utilizzata per portare a termine la truffa, in concorso tra loro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto ricostruito, infatti, i due avevano pubblicato sui social l’annuncio relativo alla vendita di un telefono I-phone X. Nella rete è caduta proprio la giovane di 21 anni residente nella provincia di Latina: i truffatori, infatti, dopo aver ricevuto sulla carta postepay il corrispettivo di euro 250 da parte della vittima oltre a non spedire la merce si sono resi irreperibili.