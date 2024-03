L’acquisto online si rivela un imbroglio: truffato dopo aver pagato 3mila euro

Resta alta l’attenzione dell’Arma dei carabinieri sul triste fenomeno delle truffe online. Un reato che, complice anche la sempre più capillare diffusione di internet e dei social network, si sta diffondendo anche nel territorio pontino.

Nella giornata di ieri, martedì 26 marzo, l’ultimo episodio scoperto nel piccolo centro di Lenola. Qui i militari della locale Stazione hanno denudato un uomo di 47 anni residente a Musile di Piave, in provincia di Venezia.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata da un 62enne di Lenola e hanno permesso di arrivare al truffatore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo con artifici e raggiri, mediante una falsa inserzione pubblicitaria su un noto social network, è riuscito a farsi consegnare dal 62enne la somma di 2.950 euro, con bonifici postali, come acconto per l’acquisto di un quad 4x4, prodotto che di fatto non è mai arrivato.

L'attività investigativa condotte dai carabinieri hanno così permesso di di identificare il 47enne che è stato denunciato per truffa.