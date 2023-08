Malore sull’imbarcazione per i turisti: 30enne soccorso da Guardia Costiera e 118

Soccorso in mare nella mattinata di oggi, mercoledì 23 agosto, sull’isola di Ponza: un’operazione congiunta che ha visto collaborare i militari della Guardia Costiera con i sanitari del 118.

Mentre si trovava a bordo di una delle caratteristiche unità da traffico che effettuano giri turistici dell’arcipelago, un giovane di 30 anni ha accusato un malore. Scattato l’allarme subito si è attivata la macchina dei soccorsi ed è intervenuto il mezzo veloce GC A80 che, una volta imbarcato il personale sanitario del 118, ha raggiunto l’imbarcazione la quale, per facilitare le operazioni, aveva già fatto rotta di rientro verso il porto di Ponza.

Dopo un primo intervento dei sanitari a bordo, per maggiore sicurezza il giovane è stato trasbordato e trasportato a terra e poi trasferito per tutti gli accertamenti presso il locale poliambulatorio.

"L’attività di controllo e di prevenzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene - fanno poi sapere dalla Guardia Costiera - proseguirà con la massima soglia di attenzione per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche e balneari in un’area di così elevato pregio turistico e paesaggistico".