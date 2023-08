Vigili del fuoco: 4mila interventi da inizio anno tra incendi, incidenti e danni da maltempo

Sono stati oltre 4mila gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina dall'inizio del 2023 a oggi, tra incendi, soccorso e ricerca di persone, ma anche incidenti stradali, dissesti statici e dissesti idrogeologici. Numerosi in particolare sono stati gli interventi nelle zone di Sezze e di Sermoneta, colpite da una pesante ondata di maltempo lo scorso mese di giugno. A tutto questo si aggiunge l'organizzazione e la gestione di un'esercitazione specialistica interforze che è stata realizzata sull'isola di Ponza.

Il lavoro dei vigili del fuoco non si ferma neanche a Ferragosto. Il personale sarà presente infatti con 65 unità a copertura dell’intero territorio provinciale. Le squadre di terra saranno supportate dai tre presidi Aib di Sezze, Sabaudia, Fondi che si occupano della lotta agli incendi boschivi grazie all’accordo stipulato tra la direzione regionale e l’Agenzia di protezione civile, e grazie al presidio stagionale non mancherà la presenza del personale anche sull’isola di Ponza. In caso di incendio sono a disposizione quattro equipaggi Dos (Direttori delle operazioni di spegnimento) pronti a intervenire, figure sono indispensabili per coordinare i canadair, i mezzi aerei regionali, le squadre a terra e i volontari.

"I vigili del fuoco sono una presenza costante per le persone che vivono il territorio provinciale - sottolinea il comandante provinciale Luigi Capobianco - Le donne e gli uomini di Latina hanno inoltre supportato con la loro professionalità, in particolare i soccorritori fluviali alluvionali e gli operatori esperti del movimento terra, i colleghi dell’Emilia Romagna messi a durissima prova dall’alluvione che ha devastato ampie zone. Per tutto il lavoro svolto finora, per le difficoltà superate, per i traguardi raggiunti voglio ringraziare tutto il personale del comando, con la certezza che la stessa attenzione, determinazione e professionalità saranno sempre messe in campo a tutela delle persone e del nostro territorio”.