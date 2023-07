Allieva minorenne denuncia: “Violentata dall’istruttore di vela”. E il circolo chiede “riservatezza” ai soci

Una giovane di 15 anni, allieva della scuola di vela di un circolo ad Anzio, ha accusato un istruttore, che è anche figlio di un tesserato, di averla violentata. La giovane ha presentato denuncia ai carabinieri del Nuovo Salario e ora la sua versione è al vaglio dei militari e della procura che indagano sul caso.

La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano La Repubblica. La procura di Velletri ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del 13 luglio, giorno in cui si sarebbe consumata la violenza che sarebbe avvenuta in casa del giovane istruttore. E mentre sono in corso le indagini e tutti gli accertamenti, il club ha chiesto il massimo riserbo ai soci. Il consiglio direttivo del circolo ha infatti inviato una lettera ai soci per informarli sull'accaduto, almeno in parte viste le indagini in corso, chiedendo “riservatezza”.

Secondo quanto emerso dal racconto della 15enne, quella notte lei, un amico coetaneo e l'istruttore di vela si sarebbero allontanati dalla foresteria dove gli allievi dormono durante il corso estivo e si sarebbero recati nella casa di Lavinio del maestro dove lui li avrebbe portati violando una delle regole del circolo canottieri che impedisce agli insegnanti di fare uscire di notte gli allievi minorenni. Lì avrebbero iniziato a bere. Poi il minorenne, amico della vittima, si sarebbe addormentato. A quel punto, secondo il racconto della giovane, ci sarebbe stata la violenza. Quando l'amico si è svegliato è stata la ragazza a raccontargli dell'abuso; con una scusa i due avrebbero così lasciato la casa tornando nella sede del circolo dove la 15enne avrebbe raccontato quanto accaduto ad altri allievi e il mattino seguente si sarebbe recata al pronto soccorso per una visita. Poi la denuncia.

Quando è scoppiato il caso, il circolo ha chiesto ai soci "massima riservatezza sull'argomento, evitando di scrivere in chat", spiegando di essere "completamente estraneo alla vicenda". Alla magistratura invece ha offerto "la massima collaborazione". In attesa delle indagini l'istruttore è stato sollevato dall'incarico.