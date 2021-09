Ragazza molestata alla fermata del bus, reagisce e viene scaraventata a terra: 64enne arrestato

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dalla polizia a Latina perché responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 settembre, in pieno centro città, lungo via Duca del Mare.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Questura, il 64enne aveva avvicinato una ragazza che era in attesa dell’autobus accarezzandole le braccia, il collo e tentando di palparle il seno; la giovane, nonostante il forte spavento, ha reagito all’aggressione ma l'uomo l’ha afferrata per un braccio e scaraventata a terra procurandole lesioni personali.

A dare l’allarme al 113 sono stati alcuni cittadini che hanno assistito alla scena; sul posto è subito intervenuta la Squadra Volante che, grazie anche al contributo delle persone presenti, è riuscita a bloccare l’aggressore in una via limitrofa dove si era allontanato. Dagli accertamenti condotti dalla polizia è emerso anche che il giorno precedente l’uomo, nelle medesime circostanze e sempre ai danni della stessa ragazza, si era sbottonato i pantaloni e le aveva mostrato il proprio organo genitale; in quel frangente la giovane era però riuscita a fuggire via.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.