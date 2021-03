Bando regionale per il turismo, Comune: “Oltre 30 le manifestazioni di interesse”

Sono state più di 30 le manifestazioni di interesse pervenute agli uffici del Comune di Latina nell’ambito del bando regionale a sostegno del turismo. L’Avviso è stato pubblicato il 18 marzo scorso per l’individuazione di soggetti interessati a collaborare con il Comune alla predisposizione di una proposta progettuale a valere sull’Avviso Pubblico regionale “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”.

“Si tratta - spiega l’assessora al l Turismo e alle Attività Produttive Simona Lepori - di progetti a cui fanno capo diverse reti e che dimostrano quanto siano vive e attive, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, le realtà che hanno intenzione di promuovere il turismo sul nostro territorio. Con determina dirigenziale è stata nominata la commissione di valutazione che convocherà, subito dopo le festività pasquali, il tavolo di lavoro a cui avranno accesso i rappresentanti dei progetti ritenuti migliori”.

“Vedere arrivare così tante idee di rilancio del territorio è un’emozione grande, una dimostrazione di amore per la nostra terra. I progetti presentati raccontano la nostra storia ponendo la luce su tutto quello che di più bello abbiamo da offrire: l’arte, la cultura, lo sport, l’enogastronomia, la natura, il mare. Il lavoro che il Comune sta portando avanti dimostra che fare squadra è possibile e che le numerose realtà del settore – agenzie di viaggi, albergatori, guide turistiche, associazioni culturali e sportive, balneari – possono tracciare percorsi virtuosi con le Amministrazioni aderenti per progettare una nuova idea di viaggio” conclude l’assessore Lepori.

L’Avviso della Regione, lo ricordiamo, è finalizzato alla concessione di contributi, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza Covid-19, rivolto a associazioni e/o fondazioni, costituite o da costituire, operanti nel campo del turismo, per sostenere le imprese, gli operatori del settore, le eccellenze del Lazio e i soggetti pubblici impegnati nella promozione del territorio per migliorare e qualificare i prodotti turistici esistenti, per crearne di nuovi, aumentare arrivi e presenze, incrementare la quota di internazionalizzazione, migliorare l’innovazione degli strumenti di comunicazione e ripensare il sistema informativo turistico locale e regionale.